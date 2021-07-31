İş dünyasından fidan kampanyasına büyük destek

Türkiye'nin güneyindeki orman yangınları ile mücadele son sürat devam ederken büyük şirketler de söz konusu bölgelere ulaştırılmak üzere yardım çalışmalarına başladı. Şirketlerden açıklamalar arka arkaya gelirken, TOBB 5 milyon lira destek verileceğini açıkladı. TİM ve TESK ise ağaçlandırma kampanyası başlattı.

SUNEXPRESS

Türkiye’nin birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle SunExpress, AFAD, AKUT ve itfaiye uzman ekip ve personelini yangın bölgelerine ücretsiz ulaşım desteğinin yanı sıra o bölgelere yapılacak yardımları da ücret talep etmeden taşıyacaklarını açıkladı.

Hava yolu şirketi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Antalya merkezli havayolu SunExpress, başlattığı kurum içi yardım kampanyası ile battaniye, yastık, gıda, hijyen kiti, giysi, çocuk bezi, dezenfektan, mutfak malzemeleri ve mama gibi ihtiyaç duyulan pek çok malzemeyi tedarik ederek Antalya Büyükşehir Belediyesinin yardım kampanyasına destek veriyor. Yaşanan yangın facialarının ardından ihtiyaç sahiplerine yardım göndermek isteyen dernek ve kuruluşların yardım malzemelerini hiçbir ücret talep etmeden ulaştıran hava yolu, yangın bölgelerinde çalışma yürüten AFAD, AKUT ve İtfaiye uzman ekip ve personelini ücretsiz taşıyarak Türkiye'nin yangınla mücadele çabasına destek veriyor.

Hava yolu ayrıca yangından etkilenen bölgelere uçuşu olan yolcuların biletleri için ücretsiz değişiklik ve açığa alma hakkı sunuyor.SunExpressin gönüllü çalışanlarından oluşan ve yardım taleplerini değerlendirip ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları ulaştırmak amacıyla kurulan Guardian Angels (Koruyucu Melekler) komitesi, 2015 yılından bu yana yardım faaliyetlerinde aktif olarak rol alarak kurum içinde toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor" denildi.

CARREFOURSA

Türkiye'nin önce gelen zincir marketlerinden Carrefoursa yangın bölgelerinde yer alan kamu kurumlarına su, gıda ve hijyen malzemesi dağıtımı yapmaya başladı.

Carrefoursa'dan yapılan açıklamada "Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerinde çıkan yangınlar sonucunda bölgede yer alan kamu kurumlarına bugün su, gıda ve hijyen malzemesi dağıtımları yapmaya başladık.

Yangından etkilenen tüm canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

MİGROS

Türkiye'nin önce gelen bir diğer zincir marketi Migros da gereken yerlere ulaştırılmak üzere ihtiyaç malzemesi sevkine başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Ülkemizin farklı illerinde meydana gelen yangınlarda zarar görenler için vakit kaybetmeden harekete geçtik. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kurtarma Ekipleri ile koordineli olarak ihtiyaç malzemelerini gerekli tüm bölgelere teslim etmek üzere yola çıkarttık. Yangınların etkilediği herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TOBB'DAN 5 MİLYON LİRA DESTEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek verdiklerini duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından orman yangınları nedeniyle yaptığı paylaşımda, milletin yanında olduklarını bildirdi.

Birlikten güç ve umut doğacağını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

TİM'DEN AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla ormanlık alanları ağaçlandırma adına yeşil seferberlik başlattı.

Ağaçlandırma seferberliğiyle ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Yurdumuzun cennet köşelerinde, ülkemizin ciğerlerinde yaşanan yangınlar bizleri ziyadesiyle üzdü. Ormanlarımıza düşen her ateş yüreğimizi dağlıyor.

Orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ülkenin değerlerini dünyayla buluşturan sahadaki neferleri olarak; bugün de sahadayız. Kimsenin endişesi olmasın, değer üzerine değer inşa etmek; bu ülke için köklü bir gelenek. Gelecek nesillere miras bırakacağımız daha yeşil bir Türkiyeyi hep beraber inşa etmek için ihracatçılarımızı yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık bölgelerde fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz.TİM olarak, 100 bini aşkın ihracatçılarımız adına yeşil büyümeye, yeşil geleceğe odaklanmış cennet vatanımızda ağaçlandırma seferberliği başlatıyoruz. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir dünya, temiz bir atmosferdir. Yeşil vatanımızı yeniden ağaçlandırmak adına başlatmış olduğumuz seferberlikle, yeşil bir Türkiye için geleceğe nefes olacağız." diye konuştu.

TESK AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASI BAŞLATTI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için kampanya başlattıklarını bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kısa sürede ülkenin birçok bölgesinde başlayan orman yangınlarının "herkesin ciğerini yaktığını" ifade etti.

Maddi ve manevi kayıpların herkesi üzdüğünü belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanan ağaçlar, yangında kaybettiğimiz canlar geleceğimizdi. Yanan ormanlarımızı telafi etmek ve yeniden yeşertmek için TESK olarak düzenlediğimiz kampanya ile ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar olarak en az bir ağaç dikerek orman yangınlarıyla mücadele seferberliğine destek oluyoruz."

TMB FİDAN BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATTI

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), orman yangınlarından zarar gören bölgeleri yeniden yeşertmek için fidan bağışı kampanyası başlattı.

TMB Başkanı Erdal Eren, yaptığı yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele eden çalışanlara ve vatandaşlara tüm Türkiye'nin minnet borcu olduğunu ifade etti.

Yangın bölgelerinde bulunanlar başta olmak üzere herkese geçmiş olsun dileğinde bulunan Eren, "Doğamızı, vatandaşlarımızın canını ve malını korumak için mücadelesini sürdüren tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CENGİZ HOLDİNG’DEN TEMA VAKFI’NA 50 BİN FİDAN BAĞIŞI

Cengiz Holding, Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya'da yaşanan orman yangınları sonrasında TEMA Vakfı'nın başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasına 50 bin fidan bağışıyla destek verdi.

Cengiz Holding yaptığı yazılı açıklamayla TEMA Vakfı’nın kampanyasına verdiği desteği duyurdu.

Açıklamada, bir kısmı kontrol altına alınan, bir kısmı devam eden yangınlarda on binlerce hektar ormanlık alanın, içinde yaşayan canlılarla birlikte kül olduğu belirtildi.

Yangınlarda can ve mal kayıplarının meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, TEMA’nın başlattığı kampanya ile yanan alanların yeniden ağaçlandırılması hedefleniyor.

TURKCELL

Türkiye’nin Turkcell’i, tüm ülkeyi yasa boğan yangın felaketinin yaralarının daha hızlı sarılabilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor. Afet bölgelerini yeniden yeşertmek için 50 bin fidan bağışlayan Turkcell, Cuma akşamı gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler açılış konserinden elde edilen geliri de fidan bağışında kullanacak.

Yangından etkilenen bölgelerde iletişimin aksamaması için mobil baz istasyonlarını faaliyete geçiren Turkcell ayrıca, yangınlara müdahale eden AFAD koordinasyonluğundaki tüm ekiplere, kesintisiz ve rahat iletişim kurabilmeleri için ‘Kahraman Paket’ adını taşıyan iletişim paketleri tanımladı.

ARAS KARGO VE AP

Austrian Post ve Aras Kargo her çalışanı adına 2 fidan olmak üzere toplam 32 bin fidan bağışlama kararı aldı.

KALYON HOLDİNG

Kalyon Holding Orman Genel Müdürlüğü'ne 30 bin fidan bağışladı.

VESTEL, KİBAR HOLDİNG ve DEFACTO

Vestel, Kibar Holding ve Defacto ise TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunduğunu açıkladı.