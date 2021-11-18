İş garantili yazılım eğitimi

İş garantili program ile üniversite son sınıf öğrencileri ve mezunlara yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkanı sağlanacak. 6 ay sürecek ücretsiz program boyunca bire bir mentorluk desteği de alacak olan katılımcılar, daha sonra Turkcell’in yeni yazılım şirketi Atmosware ve Turkcell grup şirketlerinde çalışma imkanına kavuşacak.

SENEYE LİSELER DE...

İstanbul Küçükyalı’daki Turkcell merkezdeki projenin tanıtımında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 21’inci yüzyılda dünyada yazılımın bir milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti.

Özer, “MEB olarak bu alana çok ciddi yatırım yapacağız. 2022 yılından itibaren de bu programı tüm lise mezunlarına açacağız. Türkiye’nin yazılımda iddialı bir ülke olması ve insan kaynağı ihtiyacının karşılanması adına dev bir hamle gerçekleştirdik. Tüm gençlerimizi programa katılmaya davet ediyoruz” dedi.

İHTİYACA CEVAP VERECEK

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise yapılan işbirliği ile toplumsal ihtiyaca cevap verileceğini belirterek, “Katılımcılar yüksek düzeyde bir eğitim görecek. Hem toplumsal hem de kurumsal fayda sağlarken ülkemizin yazılım ekosistemine destek sunmayı amaçladık. Günümüz dünyasında yazılım alanındaki işgücü açığının ne kadar olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlere teknoloji alanında kariyer fırsatı sunacak örnek projeler geliştirmeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İŞTE VERİLECEK EĞİTİMLER

Swift Developer, Kotlin Developer, Java Developer, Net Developer, Data Scientist, Applications Operations

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Turkcell Akademi tarafından hazırlanan programa lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunları katılabilecek. Başvurusu kabul edilen katılımcılara ‘Geleceği Yazanlar Platformu’ üzerinden online eğitimler verilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar daha sonra teknik test ve mülakat sürecine girecek. Bu aşamayı geçen katılımcılar 6 ay sürecek bir bootcamp giriş programına alınacak. Başvurular ‘gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr’ üzerinden yapılabilir.