İş güvencesi ve adil ücret istiyorlar

Yüzbinlerce çöp toplama (temizlik) işçisi, bayram seyran demeden milyonlarca kişinin çöpünü topluyor. Özellikle pandemi tedbirleri kapsamında pek çok kamu çalışanına izin verilirken ya da dönüşümlü çalışma imkanı sunulurken, belediyelerde temizlik hizmetlerinde çalışan emekçiler hep sahada olmaya devam etti. Hiçbir hizmeti aksatmadan, sokak sokak temizlik yaptılar. Hatta bazıları koronaya yakalandı ancak hastalığı atlatır atlatmaz işinin başına döndü.

EKİPMAN SORUNU VAR

“Herkesin çöpünü aldık. Hatta pandemide daha çok çalıştık” diyen işçiler, hayatlarını riske ederek, caddeleri, sokakları, apartmanları, parkları ve kamu kurumlarını dezenfekte ettiler. Ancak temizlik ve çöp toplama işinde çalışan emekçiler, çalışma şartlarının ağırlığı, çalışma saatleri ve işyerlerindeki ücret adaletsizliklerinden şikayetçi. Hatta kimileri de bazı işyerlerinde kendilerine uygulanan mobbing, hijyen, kıyafet ve ekipman gibi konularda sorun yaşadıklarını belirtiyor.

70 BİN ÇALIŞAN

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası olarak örgütlü oldukları belediyelerin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları bünyesinde temizlik ve çöp toplama işinde çalışan 70 bin civarında emekçi bulunduğunu belirten Hak-İş Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, belediye çalışanlarının kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Öz, “Belediyelerde temizlik ve çöp toplama işinde çalışan emekçilerin talebi, insan onuruna yaraşır adaletli bir ücret, huzurlu bir işyeri orta

KADROLU VEYA SÜREKLİ İŞÇİ

“Örgütlü olunan belediyelerde işçilerin sıkıntı çekmeden ailesini geçindirebileceği ücretleri toplu iş sözleşmeleriyle alıyoruz ve çalışma koşullarını iyileştiriyoruz” diyen Öz, şöyle devam etti: “Sendikamızın örgütlü olduğu belediyelerde 70 bin civarında temizlik ve çöp toplama işinde çalışan emekçi bulunuyor. Belediyelerde temizlik ve çöp toplama işinde çalışan emekçilerin bir kısmı kadrolu, pek çoğu da belediye şirketlerinde sürekli işçi kadrolarına atanan ve 4A kapsamında çalışanlar.”

45 SAATTEN DAHA UZUN

Çalışma koşullarıyla da ilgili bilgi veren Hüseyin Öz, “Türkiye’de haftalık yasal çalışma süresi 45 saat. Fakat çöp toplama ve temizlik hizmetlerinde çalışanlar, 45 saatten daha uzun süre çalışıyor. Belediye bünyesinde temizlik ve çöp toplama işinde çalışan işçilerin hakları, toplu iş sözleşmeleriyle güvence altına alınıyor. İşçiler fazla çalıştıkları zaman fazla mesai ücreti alıyor. Ücret ortalamaları 3 bin TL ile 5 bin TL civarında” diye konuştu.

ENFLASYONA GÖRE ARTIŞ

Belediye şirketlerinde çalışan temizlik işçilerinin haklarıyla ilgili konuşan Öz, “Sürekli işçi kadrolarında çalışanların ücretlerine 2018 ile 2020 yılları arasında yıllık 4+4 artış yapıldı. Ancak bu artışlar enflasyonun altında kaldı. Ayrıca bu dönemde, sosyal haklarda ve ikramiyelerinde artış olmadı. Yaptığımız sözleşmelerle tüm emekçiler için geçmiş yıllardan gelen kayıpların telafi edilerek iyileştirme yapılmasını, ücret artışlarının enflasyon oranının üzerinde olmasını sağlıyoruz” dedi.

KAFAMIZDAN AŞAĞI ÇÖP ATANLAR DA VAR

Her gün milyonlarca kişinin çöpünü toplayan işçiler ise vatandaşlardan daha saygılı ve nazik olmalarını bekliyor. ‘Kafamızdan aşağı çöp atanlar var’ diyen emekçiler, “İnsanlar bazen çok kaba davranıyorlar. Biz sanki onların kölesiyiz. Yerdeki çöpü işaret edip ‘kaldır şunu’ diye emir verenler oluyor. Tabii bunun dışında çay ikram eden ya da bayramda harçlık verenler de oluyor” diyor. Pandemi nedeniyle işlerinin biraz daha zorlaştığını belirten işçiler, “Her gün başkalarının çöpüne dokunuyoruz. Evde ailemizi de düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle pandemi döneminde daha da dikkatli davranıyoruz. Günde en az 4-5 maske değişiyoruz. Kıyafetlerimizi poşetlere koyuyoruz” diye belirtiyor.