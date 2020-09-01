İş hayatına ara verip dünyayı gezmeye başladılar

Asya ve Umut çifti 2015 yılında rutin işlerine kısa bir mola vererek yüksek lisans eğitimi için Almanya’ya gitti. Burada edindikleri bilgiler kendilerini farklı ülkeleri de görmeye itti ve dünyayı gezmeye karar verdiler. Başladıkları dünya turunda yaşadıkları onca güzel ve heyecanlı şeyin yanında, onları hüzünlendiren ve duygulandıran olaylara da şahit olduklarını dile getiren çift bu anlamda yaşadıkları sıkıntıların benzerini yurtdışına çıkan Türk gezginlerin de yaşamaması adına onlara rehber olacak biçimde “yolda bi blog” adlı gezi bloglarında deneyimlerini paylaştılar.



