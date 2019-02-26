Türkiye'nin en zengin 100 iş insanı arasında ilk 10 sırada yer alan Selçuk Ecza Holding'in sahibi merhum Ahmet Keleşoğlu'nun (91) mirası paylaşılamıyor. Çocuğu olmayan Keleşoğlu 4 yıl önce ölmüş, geriye ise eşi Nezahat Keleşoğlu (90) kalmıştı. Eşiyle, merhumun 5 kardeşinin çocukları arasında miras kavgası patlak verdi.

Mahkemece vasi olarak atanan Mustafa Sonay Gürgen ile kısıtlı teyzesi Nezahat Keleşoğlu, merhumun 5 kardeşinin 26 çocuğu ve torunlarına, iş adamının 1 Ocak 2002'den sonra edindiği 1 milyar liralık mallar üzerinde hak sahibi olduklarını iddia ederek iki yıl önce mal rejimine dayalı alacak davası açtı.

Davaya cevap veren 26 mirasçı da vasi Gürgen'in vesayet altındaki Keleşoğlu'nun haklarını korumaktan ziyade bu davanın kendi geleceği için açılmış bir dava olduğunu iddia ederek davanın reddini istedi. Mahkeme ara kararında 26 mirasçının hisseleri üzerine tedbir koydu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davalıların avukatlarından Mustafa Demirbağ, "Başarıya Adanmış Yaşam adlı kitapta nasıl büyüdüğü anlatılmaktadır. Merhum 'Yüklü para kazandım, 50 yıldır kademeli olarak sürekli geliştik' demiştir. Bu durumda servetinin 2002'den sonra kazanıldığı söylenilemez. Merhum 1969'daki ilk vasiyetinde tüm mirası eşine bıraktı ancak 1975 tarihli ikinci vasiyetnamesinde merhum ilk vasiyetnamesinden rücu etti. Mahkeme merhumun terekesini tespit etti ve mirasçılar arasında terekesi paylaşıldı.

Merhumun bir borcunun olmadığı tespit edildi. Davacının vasisi esasında merhumun resmi mirasçı hüviyetine haiz öz yeğenidir. Bu hali ile açılan dava, vesayet altındaki Nezahat Keleşoğlu'nun haklarından ziyade vasinin kendi geleceği ve haklarının korunması için açılmış bir davadır. Bu kadar büyük bir mirasın kendilerine kalmasını hazmedemeyen Nezahat Keleşoğlu'nun kardeşleri ve vasisi, katılma alacağının tasfiyesi davası yolunu seçmişlerdir. Bu davayla müteveffanın manevi şahsiyetine zarar verilmektedir" dedi. Mahkeme son celse tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. (Sabah)