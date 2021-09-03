İş insanı cinayetinde ömür boyu hapis çıktı

Olay, geçen yıl 5 Haziran akşamı, Korkuteli ilçesine bağlı Bayat Mahallesi’nde meydana geldi. Serdar Can ve Aydın Eser, iddiaya göre, borç- alacak meselesini konuşmak için Harun Algül ile M.Ö.’nün ortak olduğu soğuk hava deposuna gitti. Taraflar arasında çıkan arbedede Harun Algül, av tüfeğiyle göğsünden ve bacağından vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Can ve Eser, bir süre sonra yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Can ile Eser, çıkarıldığı mahkemece ’kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan Serdar Can, Harun Algül’ün arbedede tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğunu, Algül’ü tanımadığını ve bir alışverişi olmadığını öne sürdü.

Önceki duruşmalarda Aydın Eser, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, karar duruşmasına, Serdar Can tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Aydın Eser ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasın tekrarlayarak, sanık Serdar Can için ’kasten insan öldürme’ suçundan ömür boyu hapis talep ederken, Aydın Eser için beraat istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Serdar Can’ı ’kasten öldürme suçu’ndan ömür boyu hapse mahkum ederken, Aydın Eser’i beraat ettirdi.

DHA