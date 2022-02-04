Türkiye İş insanı, cuma namazı çıkışı silahlı saldırıya uğradı

İş insanı, cuma namazı çıkışı silahlı saldırıya uğradı

Türkiye

İş insanı, cuma namazı çıkışı silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının sahibi iş insanı İzzet Tanrıkulu, cuma namazı sonrası silahlı saldırıya uğradı.

04 Şubat 2022, Cuma 18:33 Son Güncelleme:
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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Gençler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Sultan Camii’nde cuma namazını kılan geri dönüşüm fabrikası sahibi iş insanı İzzet Tanrıkulu, aracına bineceği sırada kimliği tespit edilemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tanrıkulu ayağından yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan İzzet Tanrıkulu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan, İzzet Tanrıkulu’nun geçtiğimiz günlerde Çayırova ilçesindeki iş yeri de kurşunlanmıştı.

İHA

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