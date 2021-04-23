Türkiye İş insanı Cüneyt Yılmaz, kızını öldürüp intihar etti

İş insanı Cüneyt Yılmaz, kızını öldürüp intihar etti

Türkiye

İş insanı Cüneyt Yılmaz, kızını öldürüp intihar etti

İstanbul Bahçeşehir'de iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdükten sonra silahla intihar etti.

23 Nisan 2021, Cuma 02:40 Son Güncelleme:
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Yaklaşık 5 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yılmaz'ın bıraktığı mektupta ise eşini suçladığı öğrenildi.

Bahçeşehir'de meydana gelen olayda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdü. 6 sayfalık mektup bırakan Yılmaz daha sonra tabancayla intihar etti.

6 sayfalık mektup bıraktı

Eve gelen Cüneyt Yılmaz'ın öğretmen eşi Serap Yılmaz kızı ve kocasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Polisin incelemesinin ardından baba ve kızının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yakınları tarafından cenazeleri alınan baba ve kızı, Büyükçekmece'de toprağa verildi. Yılmaz'ın intihar öncesinde yazdığı 6 sayfalık mektup ise incelemeye alındı. Cüneyt Yılmaz'ın mektupta eşinin kendisini aldattığını öne sürüp, "Bu olayın tek sorumlusu eşimdir" yazdığı öğrenildi. 

Müslim SARIYAR /İSTANBUL (DHA)

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