Ekonomi İş insanı Emre Tuna’dan Porto Riko çıkarması

İş insanı Emre Tuna’dan Porto Riko çıkarması

Ekonomi

İş insanı Emre Tuna’dan Porto Riko çıkarması

Ünlü kozmetik firmasının üçüncü kuşak temsilcilerinden Emre Tuna, Porto Riko’ya yeni depo ve lojistik merkezi kurmak için ilk görüşmeleri yaptı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 20:32 Son Güncelleme:
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Ünlü kozmetik firmasının temsilcilerinden Emre Tuna “Amerika pazarında derinleşmek istiyoruz. Porto Riko’ya ürünlerimizi Miami’deki depomuzdan ulaştırıyorduk, yaptığımız fizibilite çalışması ile oraya da bir tesis kurma kararı aldık. Adada yaşayan Hispanikler Akdeniz ikliminden dolayı, Türklere çok yakın insanlar, sıcak ve samimiler, ürünlerimizi çok seviyorlar ve doğrudan satış işine çok yatkınlar” dedi.

Tuna, aynı zamanda Porto Riko’da firmasının en iyi satış yapan kadın girişimcileriyle buluşarak başarılarını kutladı.

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