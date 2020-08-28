İş insanı Hüsnü Hacıoğlu: Powell'ın konuşması dolarda baskı yaratıyor
FED Başkanı Jerome Powell’in az sıkılaşmacı yorumları ABD Doları üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, dolar ile ölçümlendirilen bir emtia olan ons altına destek sağladığını belirten Hüsnü Hacıoğlu; Powell, Jackson Hole Sempozyumundaki konuşmasında yeni para politikası stratejisinin çerçevesini paylaştı ve yüksek enflasyona töleransın arttığının işaretlerini verdiğini belirtti.
28 Ağustos 2020, Cuma 20:15 Son Güncelleme:
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Hüsnü Hacıoğlu, "Fed başkanı Powell, iş gücü piyasası ve ekonominin desteklenmesi için enflasyonun normalin üzerinde seyretmesine izin vereceğini söyledi.Ancak hisse senedi piyasalarındaki güçlü yükselişlerle de görülen piyasalardaki iyimser hissiyat, kıymetli metalin güvenli bir liman olarak talep bulmakta zorlanmasına neden olabilir Bununla birlikte ABD Tahvil faizlerindeki güçlü bir yükseliş de, getirisiz bir emtia olan kıymetli metalin yukarı yönlü hareketlerinin sınırlı kalmasına katkıda bulunabilir.
Dolayısıyla paritenin yükselişinin devamı için pozisyonlanmadan önce alımların 1.975-77$ bölgesi civarındaki gece işlemlerindeki zirve seviyeleri üzerinde güçlü bir şekilde sürmesi için beklemek ihtiyatlı bir hareket olacaktır. Veri cephesinde ABD’den Çekirdek Kişisel Harcama Beklentisi (PCE) Fiyat Endeksi ,Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verileri ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni verileri takip edilecek.