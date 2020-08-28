Hüsnü Hacıoğlu, "Fed başkanı Powell, iş gücü piyasası ve ekonominin desteklenmesi için enflasyonun normalin üzerinde seyretmesine izin vereceğini söyledi.Ancak hisse senedi piyasalarındaki güçlü yükselişlerle de görülen piyasalardaki iyimser hissiyat, kıymetli metalin güvenli bir liman olarak talep bulmakta zorlanmasına neden olabilir Bununla birlikte ABD Tahvil faizlerindeki güçlü bir yükseliş de, getirisiz bir emtia olan kıymetli metalin yukarı yönlü hareketlerinin sınırlı kalmasına katkıda bulunabilir.

Dolayısıyla paritenin yükselişinin devamı için pozisyonlanmadan önce alımların 1.975-77$ bölgesi civarındaki gece işlemlerindeki zirve seviyeleri üzerinde güçlü bir şekilde sürmesi için beklemek ihtiyatlı bir hareket olacaktır. Veri cephesinde ABD’den Çekirdek Kişisel Harcama Beklentisi (PCE) Fiyat Endeksi ,Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verileri ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni verileri takip edilecek.