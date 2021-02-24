Ekonomi İş insanı Sabahattin Seven: Türkiye’ye katkı sağlamaya devam edeceğiz

İş insanı Sabahattin Seven: Türkiye’ye katkı sağlamaya devam edeceğiz

Ekonomi

İş insanı Sabahattin Seven: Türkiye’ye katkı sağlamaya devam edeceğiz

Almanya'da ve Türkiye'de yaptığı atılımlarla ve projelerle dikkat çekmeyi başaran iş insanı Sabahattin Seven, doğup büyüdüğü ''Yeni projelerle birçok kişiye istihdam sağlamayı düşünüyoruz" dedi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 23:35 Son Güncelleme:
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Finans uzmanı Sabahattin Seven, Türkiye'ye geldiği yıllarda bir telekomünikasyon şirketi kurarak, 180 kişiye iş imkanı sağladı. Birçok alanda faaliyet gösteren firma, inşaat sektöründe İstanbul ve tatil cenneti Bodrum’da atılımlar yaptı. Şirket olarak finans, telekomünikasyon ve inşaat alanında faaliyet gösterdiklerini dile getiren Seven, ''Yeni projelerle birçok kişiye istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Bu zorluklara rağmen faaliyet gösterdiğimiz alanlarda hiç bir şekilde küçülmeye gitmedik. Çalışanlarımızın yanında olduk. Yeni yapacağımız projede yine Türkiye’ye katkı sağlamaya devam edeceğiz ve büyük hacimli yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi. SS Finans aynı zamanda İzmir, Antalya ve İstanbul’da finans alanında da faaliyet göstermeye devam ediyor...

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