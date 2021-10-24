Van'da iş insanı ve mimar Hicran İsaoğlu'nun sosyal medya hesabını ele geçiren dolandırıcılar, bahis sitesini öven ve sahte dekontla 'Ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz' paylaşımlarında bulunarak takipçilerini 150 bin lira dolandırdı.









Van’da işinsanı ve mimar Hicran İsaoğlu'nun geçen hafta cumartesi günü Sosyal Medya hesabı çalındı. Hesaptan bahis sitesini öven ve “Ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz” paylaşımları yapılarak takipçilerden para istendi. Bu paylaşımlara inanan bazı takipçiler, dolandırıcılara 150 bin lira kaptırdı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan İsaoğlu, “Sosyal medya hesabımdan hakkımda şikâyet olduğuna dair mesaj aldım ve ardından gelen linki tıkladığımda hesabımı ele geçirdiler. Sadece benim bildiğim 150 bin lira dolandırıldığına şahidim, çünkü ellerinde dekontları var. Son mağdur olan kişi ise 83 bin lira para kaptırdı. Halen sayfamdan insanları dolandırmaya devam ediyorlar. Bence bu konuda önlem alınması gerekiyor” dedi.







