İş kazasına belge freni

Her yıl binlerce kişi iş kazasında hayatını kaybediyor. İş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanmasını amacıyla 2015 yılında Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, belge zorunluluğu sayesinde ‘tehlikeli’ ve ‘çok tehlikeli’ sınıftaki mesleklerde iş kazaları yüzde 25 azaldı.

SAYI 183’E YÜKSELDİ

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 6 yıldır nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırıyor. Bugüne kadar 143 meslekte belgeli çalışan şartı bulunurken, yeni tebliğle 40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi. Böylece Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183’e yükseldi.

10 NİSAN 2022’YE

KADAR Tebliğe göre, madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere; aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğalgaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğaltaş ocakçısı ve yeraltı hazırlık işçisinin de aralarında olduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022’den itibaren çalışamayacak.

SINAV ÜCRETSİZ

Çalışanlara ilave mali yük getirmeyen belge zorunluluğunda, sınav ve belgelendirme ücretleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 1 milyon 200 bin belgeli çalışan için toplam 1 milyar 120 milyon 574 bin lira ödeme yapıldı. MYK, Nisan 2021 itibarıyla 1 milyon 366 bini, belge zorunluluğu bulunan mesleklerde çalışanlar olmak üzere 1 milyon 575 bin kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi verdi.

NASIL ALINIR?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan kişilere veriliyor. Bu kuruluşların listesine ‘portal.myk.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir. portal.myk.gov.tr adresine girerek, belge almak istediğiniz mesleği seçerek, hangi illerde bu sınavların yapıldığını harita üzerinden görebilirsiniz.

İlin üzerine tıklayarak o ilde sınav yapan veya yapmayı planlayan kuruluşların iletişim bilgilerine ulaşıp, belgelendirme süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.