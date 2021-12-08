Türkiye İş kıyafetleriyle toplu taşımaya bindi, şoför kızarak koltukları kirletir diye oturtmadı

İş kıyafetleriyle toplu taşımaya bindi, şoför kızarak koltukları kirletir diye oturtmadı

Türkiye

İş kıyafetleriyle toplu taşımaya bindi, şoför kızarak koltukları kirletir diye oturtmadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde toplu taşıma aracına binen bir işçinin kıyafetleri kirli diye otobüsteki koltuğa oturtturmayan şoföre yolcular tepki gösterdi. İşçiyi savunan başka bir yolcuyla karışı karşıya gelen şoför 'O videoyu silmezsen ben de gitmiyorum' diyerek toplu taşınma aracını durdurdu.

08 Aralık 2021, Çarşamba 00:27 Son Güncelleme:
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Bodrum’da toplu taşıma aracına binen bir işçinin kıyafetleri kirli olduğunu söyleyerek 'Koltuğa oturma' uyarısı yapan şoföre yolcular tepki gösterdi. Bodrum-Yalıkavak güzergahına giden bir kooperatife ait olduğu öğrenilen toplu taşıma aracının şoförü Yalıkavak’a gitmek için Bodrum eski otogardan iş kıyafetiyle araca binen yolcuya kirletir diye koltuğa oturtturmak istemedi.

İş kıyafetiyle toplu taşıma aracına binen yolcuya destek veren başka bir yolcu 'bu kıyafetle bu otobüse biner bu koltuğa da oturur' demesi üzerine yolcu ile şoför arasında tartışma başladı.

Bunun üzerine toplu taşıma aracını süren şoför, binen yolcuya 'Bu koltuğa bu kıyafetlerle oturamazsın, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın' demesi üzerine başka bir yolcu 'Oturabilir, yarın bende böyle bir kıyafetle gelsem beni de almak zorundasın' dedi.

Bunun üzerine şoför ise 'Yarın gelsen koltuk kirli diyerek beni şikayet edeceksin' şeklinde cevap verdi.

O anların videoya aldığını fark eden şoför 'Polise giderim şimdi el koyarlar telefonuna, bana meydan okuma' diyerek kadın yolcu ile tartışmaya başladı. Bunu üzerine yolcuyu savunan kadın, 'Ben sana meydan okumuyorum, senin savunduğun olaya meydan okuyorum. Sen bu adamı bu otobüse alma ondan sonra görüşürüz' dedi.

Kadından videoyu silmesini isteyen şoför 'Silmezseniz ben de gitmiyorum' diyerek otobüsü durdurdu. Şoförün ilginç tutumu ve yaşananlar kameralara anbean yansıdı.


MUĞLA (İHA)

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