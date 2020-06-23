İş kuran engelliye 65 bin lira hibe desteği

Hibe desteğinde 2020 yılı ikinci dönem hibe desteği başvurularının başladığını da duyuran Selçuk, “2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 2 bin 291 engellimizin, kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin lira hibe desteği sağladık” diye konuştu.

İstihdama katılım

Bakanlık olarak ‘iş’e engel yok’ diyerek yola çıktıklarını belirten Selçuk, “Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı işyeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz. Bu desteğin amacı; engellilerin kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak” dedi.

17 Temmuz'a kadar

Proje sunmak isteyen vatandaşların, İşkur’un www.iskur.gov.tr internet adresindeki ‘duyurular’ bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlamaları gerekiyor. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar bulundukları illerdeki İşkur il müdürlüklerine veya Çalışma il müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Yetkili komisyon tarafından kabul edilen projelere destek veriliyor.







