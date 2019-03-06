İş kuran gence 3 yıl destek

Genç girişimcilerin önündeki finansal engelleri aşmak ve işlerin rahatlıkla büyümesini sağlamak için getirilen destek ve teşvikler hız kesmeden devam ediyor. Yeni düzenlemeyle devlet ilk kez işyeri açan gençlerin yıllık 75 bin liraya kadar olan kazançlarından tam 3 vergi yılı boyunca vergi almayacak. Bunun için 29 yaşını doldurmamış mükellef olmak gerekiyor.

ÖLÜM HALİNDE...

Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olanlar bu destekten yararlanamayacak. Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin devralınması halinde ise teşvikten yararlanmak için istisnaya ilişkin şartları taşımak gerekiyor. Bu tür başvurular için vergi dairesinden ‘Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Belgesi’ alınarak sosyal güvenlik müdürlüklerine başvurulması isteniyor.

KAN BAĞI OLMAMALI

Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde ise işletmenin devralındığı kişinin eş veya 3’üncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekiyor. Mükelleflerin mevcut bir işletmeye sonradan ortak olmaları durumunda, diğer tüm şartları taşısalar dahi vergi teşvikinden yararlanmaları söz konusu olamıyor.

PRİM TEŞVİKLERİ...

Girişimcilere, sigorta prim teşviki de veriliyor. bu kapsamda, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hazinece karşılanacak. bu teşvikten yararlanılması için mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olunması, kendi işinde bilfiil çalışılması gerekiyor.

17 BİN 130 LİRA

Bu yılki vergi dilimleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 75 bin lira gelir elde eden bir genç girişimci 17 bin 130 lira Gelir Vergisi ödemekten kurtulacak. Geliri daha fazla olan girişimciler ise kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı için ödemeleri gereken 17 bin 130 lirayı ödemeyecekler.