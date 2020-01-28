İş kuran kadına 60 bin TL destek

Kendi işinin patronu olmak isteyenlere devlet birçok kurumu aracılığı ile destek oluyor. Özellikle işgücüne katılımını artırmak için kadın girişimcilere, engelli girişimci, genç girişimcilere, şehit ve gazi yakınlarına avantajlı imkanlar sağlanabiliyor. Bu kurumlardan birisi olan ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işini kurmak isteyenlere 60 bin lira geri ödemesiz destekte bulunuyor.

Online eğitim ve sertifika

Burada önemli olan ayrıntı, destekten yararlanmak isteyen kişinin, başka herhangi bir şirketin ortaklık yapısında bulunmaması gerekiyor. Yapmanız gereken ilk şey, ‘kosgeb.gov. tr’ adresinden online ‘kadın girişimci eğitimi’ne katılmak. Yani programa ilk eğitimle dahil oluyorsunuz. e-Akademi Sistemi’yle 7-10 günlük eğitimin ardından da sertifikanızı alıyorsunuz. Sonra aldığınız sertifika ile yine aynı adres üzerinden ‘Girişimcilik Destek Programı’na başvuruyorsunuz.

Projelerinizi iyi hazırlayın

KOSGEB, yapacağınız iş ile ilgili sizden bir proje bekliyor. Kurum, sunacağınız projenin veya iş fikrinin ihtiyaç dahilinde olup olmadığı, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayıp sağlamadığı ve nasıl bir ticari kazanım öngördüğünüze bakıyor, inceliyor. Bu nedenle kuracağınız iş ile ilgili iyi araştırma yaparak, maliyet hesaplamasını, piyasa analizini, müşteri potansiyelini, risk ve kârlılığı iyi değerlendirin.

Personel ve ekipman

Destek kapsamında şirketi kurmanız için size 5 bin liralık ‘kuruluş’ parası veriliyor. Ardından çalıştırdığınız personele yönelik toplam prim gün sayısı üzerinden 5 bin-20 bin lira arasında bir para daha veriliyor. Kalan ise yapacağınız işe göre ihtiyacınız olan malzeme, ekipman, makine ve kira için tarafınıza ödeniyor. İşi kurduktan sonra da KOSGEB uzmanları sizi bir süre daha takip ediyor.

Hangi meslekler için

Peki hangi konularda iş kurmak için bu geri ödemesiz destekten yararlanabilirsiniz? Bakkal, pastane, börekçi, kuaför, berber, terzi, kunduracı, fırıncı, camcı, elektrikçi, kuru temizleme gibi küçük esnaf ve hizmet sektörüne yönelik mesleklerde iş kurmak için bu 60 bin lira veriliyor.

Yararlanma şartları neler?

Girişimci adaylarından;

1-KOSGEB’in düzenlediği veya KOSGEB ile işbirliği yapan İşkur, belediyeler, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan,

2-KOSGEB’in ‘Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı bitiren,

3-Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler veya

4-İŞGEM’lerde yer alan işletmeler yararlanabilir.

5-Açılan işyerinin 3 yıl faaliyette bulunması şart.

Ödeme yapılan alanlar

✘ İmalat (unlu mamül, kahve, çay, içecek, dokuma, giyim eşyası imalatı gibi)

✘ İnşaat (Sıva işleri, yıkım, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, çatı işleri...)

✘ Toptan ve perakende ticaret (motorlu taşıtlar, ev eşyası, hırdavat, gıda, içecek, pazar yerinde satış...)

✘ Ulaştırma ve depolama (Nakliye, kurye, ev ve işyerlerinde taşımacılık...)

✘ Bilgi ve iletişim (Yazılım, web tasarımı, kitap yayımı...)

✘ Mesleki teknik faaliyetler (Danışmanlık, fotoğrafçılık, tercüme, reklamcılık)

✘ Destek faaliyetleri (İş bulma acentesi, seyahat acentesi, temizlik, fuar organizasyonu, güvenlik, taşıt kiralama ...)

✘ Konaklama ve yiyecek hizmetleri (lokanta, seyyar yemek vb)

✘ Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı

✘ Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı

✘ Deri eşyaların onarımı

✘ Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı

✘ Saatlerin ve mücevherlerin onarımı

✘ Kuru temizleme

✘ Kuaförlük ve güzellik salonlarının faaliyetleri

NOT: Öncelikle işletmelerin ‘kosgeb.gov.tr’ adresindeki ‘KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve ‘KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapması gerekiyor.

GÜLTEN UĞURLU