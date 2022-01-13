Türkiye İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu

İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu

Türkiye

İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu

Van'da kar temizliği yapan Karayolları'na ait iş makinesine çığ düştü. İş makinesi çığın altında kaldı, operatör Kemal Aktaş ise son anda kurtuldu.

13 Ocak 2022, Perşembe 16:36 Son Güncelleme:
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Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçesi kara yolunun 20'nci kilometresindeki Ulubeyli mevkisinde kar temizleme çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi operatörü Kemal Aktaş son anda kendisini kurtarırken, araç çığın altında kaldı.



Çığ temizliği için bölgeye ekipler sevk edildi. Operatör Kemal Aktaş, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aktaş'ın hafif yaralandığı belirtildi.

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