Türkiye İş makinesinden mazot çalan hırsızlar fotokapana yakalandı

İş makinesinden mazot çalan hırsızlar fotokapana yakalandı

Türkiye

İş makinesinden mazot çalan hırsızlar fotokapana yakalandı

Kütahya'da ağaç dikimi yapan iş makinelerinden mazot çalan hırsızlar, bölgeye kurulan fotokapanlara yakalandı. Görüntüler sonrası gözaltına alınan zanlılar, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

22 Nisan 2020, Çarşamba 15:17 Son Güncelleme:
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Dereköy yakınlarındaki ağaç dikim sahasında çalışma yapan iş makinelerinden sürekli mazot hırsızlığı yaşanması üzerine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri hırsızların yakalanması için fotokapan kurdu.

Fotoğrafları görüldü

İş makinesinden yaklaşık 100 litre mazot çalınması üzerine fotokapanı inceleyen ekipler, bir kamyonetle gelen 2 zanlının ellerindeki bidonlara iş makinesinin deposundan mazot çaldıkları anın fotoğraflarını gördü.

Baskın düzenlendi

Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından fotoğraflardan kimlikleri tespit edilen Y.E. ve Y.G'nin adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada çalınan mazottan kalan 28 litrelik kısmı bulunarak Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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