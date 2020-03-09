İş yeri sigortası sayesinde 20 yıllık emeğini kurtardı

Meyso Tarım Fabrikası 2005 yılında bir aile şirketi olarak faaliyetlerine başladı. Meyve suyu üreten şirketin 6 tonluk soğuk hava deposu 2019 yılının mayıs ayında gerçekleşen bir yangın sonrası tamamen kül oldu. Meyso Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Nayır, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdükleri yangın sonrasında tesiste büyük çapta hasar meydana geldiğini söyledi. Fakat Nayır, daha önce fabrikasına İş Yeri Sigortası yaptırdığı için bu hasar bedelini 45 gün içinde sigorta şirketinden geri aldı. Bu sayede fabrikasını kısa süre içinde yeniden faaliyete geçirdi.

'1 ayda yeniden inşa ettirdik'

Fabrikasında çıkan yangınla ilgili bilgi veren Nayır, “İtfaiyenin yapacak fazla bir şeyi yoktu. İşte bu yangında Meyso Soğuk Hava Tesisleri’nin 6 tonluk soğuk deposu, meyvelerle birlikte kül oldu. Bizim de 15-20 yıllık emeğimiz yanmış oldu. Eğer sigortam olmasaydı yenisini yapmamızın imkânı yoktu. Sigortacım AXA Sigorta’ya ve acenteme teşekkür ediyorum. AXA Sigorta zararımızın karşılığını hiç eksiksiz bir şekilde 45 gün içerisinde ödedi. Biz de tesisimizi 1 ayda yeniden inşa ettirerek, sezona yetiştirdik” diye konuştu.

Ragıp Nayır, “Bu tip yatırımlar aslında tam anlamıyla milli servet. Bu nedenle sigorta çok önemli. Yatırımın büyüklüğüne küçüklüğüne bakılmadan herkese iş yerlerini sigorta yaptırmalarını öneriyorum. Sigorta parasını boşa giden para olarak görmesinler. Esas risk gerçekleştiğinde sigortaları yoksa öz sermayeleri boşa gitmiş olur. Harcadıkları onca paraya ve emeğe yazık olur” diye konuştu.

İş yeri sigortası, trafik ve kasko sigortalarının yanı sıra sağlık sigortası da yaptırdığını söyleyen Ragıp Nayır, sağlığını da garanti altına aldığını söylüyor.

Nayır “Kendime, eşime ve çocuklarıma sağlık sigortası yaptırdım. Herhangi bir sağlık sorunumuz olduğunda ne yapacağız diye düşünmüyorum. Hastaneye gittiğimizde ufak bir katkı payıyla muayenemizi ve tedavimizi yaptırabiliyoruz. Özel hastanelerden rahatlıkla hizmet alıyoruz” dedi.

POSTA/Ekonomi Servisi