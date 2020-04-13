İş yerimizde sigortasız vida bile sıkılmaz

Şemsiye Dergisi’nde yer alan Memnun Sigortalı sayfasına da bu özelliklerin nedeniyle konuk olan Tarık Yalçın, bugüne kadar iş yerinde karşılaştığı birçok riskten sigorta sayesinde daha az hasarla kurtulmuş bir iş adamı.

Yalçın, iş hayatı boyunda sigorta ile ilgili başından iki büyük olay geçtiğini belirterek, ilk anısını şöyle anlatıyor: “Yıllardır Anadolu Sigorta’nın acentesi EKO Sigorta ve Aracılık Hizmetleri ile çalışıyoruz. Bunlardan biri bizim için çok üzücüydü. Çünkü bir çalışanımızı kaybettik. Fabrikada çalışan bir arkadaşımız yüksekten düşerek vefat etti. Tüm fabrika çalışanlarımızın hayat sigortaları var. Arkadaşımız vefat ettikten sonra sigorta şirketimiz poliçede yazan tazminatı ödeyerek ailesinin acısını bir nebze de olsa azalttı. Çok hızlı ve kolay şekilde sonuca ulaştık.”

Çalışanlarına yönelik hayat sigortası poliçesini acentesinin ısrarıyla yaptırdıklarına vurgu yapan Yalçın, “İş yeri sigortası yaptırmak istediğimizde acentemiz hayat sigortasında ısrar etti. Hatta, ‘Biz poliçeyi kesiyoruz. Siz isterseniz ödemeyin’ dediler. Vefat olayı da poliçeyi kestirdikten 6 ay sonra gerçekleşti. Sigortacının farkı burada ortaya çıkıyor. Acentem beni ikna etmeseydi belki de hayat sigortası yaptırmayacak ve sıkıntı yaşayacaktık” dedi.

Memnun bir sigortalı olarak Yalçın, başından geçen diğer bir olayı ise şöyle anlattı: “Aracımız Pendik sahilinde denizin taşmasıyla suyun altında kaldı. 180 bin lira hasar çıkardılar. Parçasının Almanya’dan gelmesi 45 gün süreceği için perte çıkmasına karar verdik. Sigortadan aldığımız para 280-300 bin lira civarındaydı. Bununla ilgili bir ay içinde ödemeyi de gerçekleştirdiler. Bu da iyi ki sigorta yaptırmışız dediğimiz önemli bir olaydı.”



