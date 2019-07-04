İş yerinde kimyasallara maruz kalan kadınların çocuklarında otizm riski yüksek Otizmin gerçek sebebi henüz bilinmiyor ama hem genetik hem de çevresel faktörlerin etkisi olduğu bilinen bir gerçek. Çevresel faktörlerin başında da bazı kimyasallara maruz kalmak, önemli bir yer tutuyor. Yapılan bir araştırma, çözücü kimyasallarla ilgili işlerde çalışan kadınların çocuklarında otizm riskinin 1,5 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu