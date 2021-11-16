Türkiye İş yerinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

İş yerinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Türkiye

İş yerinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da ayakkabı satışı yapan 44 yaşındaki Ahmet Acar, iş yerinde ölü bulundu. Acar'ın ölüm haberini alan yakınları olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

16 Kasım 2021, Salı 14:05 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Hal Yolu üzerindeki dükkanda ayakkabı satıcılığı yapan 3 çocuk babası Ahmet Acar, dün akşam saatlerinde vücudunda ağrı hissetti. Yakınlarının hastaneye gitme teklifini reddeden Acar, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerini açtı. Bir süre sonra rahatsızlanan Acar, otururken başını önündeki masaya koyduktan sonra fenalaştı. Yoldan geçenler Acar'ın masada hareketsiz durduğunu görünce komşusuna haber verdi. Acar'ın yanına giden komşusu nabzının atmadığını fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


ANNESİ İLE AMCASI TESELLİ ETTİ

Acar'ın ölüm haberini alan yakınları iş yeri önüne geldi. Oto sanayide çalışan Acar'ın en büyük oğlu Hasan, uzun süre babasının başından ayrılamadı. Sürekli babasının yanına gidip gelen Hasan Acar, annesi ve amcasına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

İncelemenin ardından Acar'ın cenazesi, morga götürüldü. Acar'ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.


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