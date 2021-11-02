Zihin Sağlığı İş yerinde özgüven düşüklüğüne karşı 8 öneri

İş yerinde özgüven düşüklüğüne karşı 8 öneri

Zihin Sağlığı

İş yerinde özgüven düşüklüğüne karşı 8 öneri

Sizler için hazırlamış olduğumuz ve işyerinde özgüven arttırmaya yönelik olan bu tüyoları dikkatle okumanızı ve uygulamanızı tavsiye ederiz...Kariyer Koçu ve Kurumsal Eğitmen Bahar Selman konu hakkında bilgiler verdi.

02 Kasım 2021, Salı 15:20 Son Güncelleme:
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• Öğrenmekten korkmayın: İşinizle ilgili kendinizden emin olmadığınız konularda sızlanmak yerine, o konuda sahip olduğunuz bilgiyi arttırın. Okumak, araştırmak, yeni şeyler öğrenmek veya var olan bilginizi arttırmak, yalnızca kendinize olan güveni arttırmaz, aynı zamanda zihninizi de açık tutar. 

• Olumsuz konuşmalardan uzak durun: Kendiniz, size hiçbir faydası olmayan, tersine motivasyonunuzu düşürüp kendinize olan inancınızı azaltan olumsuz her türlü düşünce ve söylemlerden uzak tutun. Olumlu bir zihin, kendinizden daha emin olmanızı sağlar. 

• Kendinizi geliştirin: Daha iyisi her zaman mümkündür. Öğrenmenin yaşı olmaz, istediğiniz her zaman yeni beceriler kazanabilirsiniz. Kariyerinizi geliştirecek eğitim ve seminerlere katılabilirsiniz. Bu aynı zamanda yeni insanlar tanıyıp iş çevrenizi genişletmenize ve yeni bakış açıları kazanmanıza da yardımcı olabilir. 

• Tekrar etmekten korkmayın: Ne kadar çok tekrar ederseniz başarılı olma şansınız o kadar yüksek olur. Cesaretinizin kırılmasına müsaade etmeyin. Hiç kimse ilk deneyiminde uzman olamaz. 

• Bilmediğiniz bir şey varsa mutlaka sorun: Soru sormak çekinecek, utanılacak bir şey değil. Bu, öğrenmeye açık olduğunuzun göstergesidir. Sizi güvensizlikten kurtarır, daha emin adımlarla ve dik bir şekilde yola devam etmenizi sağlar.  

• Güçlü yönlerinize odaklanın: Herkesin mutlaka en iyi olduğu konular, alanlar vardır. Yeteneklerinizi keşfedin ve geliştirin.  

• Her şeyi aşırı ciddiye almayın: Hata yapabilirsiniz. Hatta komik duruma da düşmüş olabilirsiniz. Böyle durumlarda sanki dünyanın sonu gelmiş gibi düşünmeyin. Bunu yapmak yerine kendinizle eğlenin ve işinizle eğlenin. İyi performans göstermek tabi ki çok önemli ama neşeli olmadan bunu başarmak oldukça zordur. Bu şekilde iş ilişkileriniz daha sağlıklı ve stressiz olur.  

• Sorunları büyütmeyin: Yaşadığınız aksilikler, sorunlar, siz büyüttükçe aşılması güçleşir, unutmayın. 


Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
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