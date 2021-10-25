Türkiye İş yerinden kalorifer peteklerini çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı

İş yerinden kalorifer peteklerini çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Türkiye

İş yerinden kalorifer peteklerini çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı

İstanbul Silivri'de, iş yerindeki kalorifer peteklerini çalmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi gece bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 08:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Alibey Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan boş iş yerinde yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle ve gece bekçileri, gelen sesler üzerine iş yerine girdi. Şüpheli S.A ile T.Y kalorifer peteklerini sökerken suçüstü yakalandı.

Şüphelilere ait hurda arabası, kesici alet, İngiliz anahtarına el konuldu. Kalorifer peteklerini çalmaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA)

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Doğanın cömert davrandığı sanayi ve kültür kenti: Denizli
Banu Şen
Hakan Çelik
Bukalemun gibi otomobil
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sözün kısası
Rauf Tamer
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sosyal medyada tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle vurdu