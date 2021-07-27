Türkiye İş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı astı

İş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı astı

Türkiye

İş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı astı

İzmir'de bir işletmeci iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı asarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarına destek verdi.

27 Temmuz 2021, Salı 02:17 Son Güncelleme:
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Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gazi Kadınlar Sokağı'ndaki Mülkiyeliler Birliği Lokalini işleten Kemal Özçakar, AA muhabirine, salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanların zor günler geçirdiklerini söyledi.

Salgının başlangıcından itibaren kendilerinden istenilen tüm kısıtlama ve kurallara uyduğunu anlatan Özçakar, normalleşme süreciyle nefes aldıklarını belirtti.

Bilim insanlarının aşılama çağrılarını desteklemek için kendi iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı asarak, bu konuda bilinç oluşturmayı hedeflediğini kaydeden Özçakar, "Ben kapalı kaldığımız zamanlarda aşı çalışmaları ne durumda diye merak ediyordum. Sonra aşı bulundu ve çok sevindim. Çünkü bu virüsün bulaşmasını önleyecek bizim de tutunabileceğimiz noktada gerçekçi olmamız gerekirse en önemli şey aşıydı. Aşının yaygınlaşması bulaşmanın önüne geçecek ve biz de normale dönmeye çalışacaktık." dedi.

İş yerine gelen her müşterisine aşı olup olmadığını soracağını vurgulayan Özçakar, "Ben insanların kişisel beyanlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben aşı oldum dediğinde ben buna ikna olurum ancak çok şüpheci olduğum noktada cep telefonlarındaki uygulamalardan aşı tarihlerini kontrol edebilirim." diye konuştu.

Müşterilerinden yana bir endişe duymadığını anlatan Özçakar, "Ben müşterilerimin de bu konuda bana problem çıkaracağına katiyen inanmıyorum aksine destekleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü benim bu çabam aynı zamanda müşterilerimin kendi sağlıklarının korunması ve gözetilmesine hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

AA

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