İş yerlerine özel afişler asılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından her sektöre özel olarak hazırlanan rehberler doğrultusunda oluşturulan afişler yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara resmi yazı ile iletilen afişler, kurum kuruluş ve iş yerlerinde kullanılabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası da açıklamalarda bulundu. Corona virüste son durumu açıklayan Bakan Koca, 'İkinci bir dalga beklemiyoruz' dedi.

Pek çok iş yerinin faaliyetlerine yeniden başladığını vurgulayan Koca, iş yerlerinde gerekli tedbirlere uyulmasını istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, restoranlarda 2-3 kişinin bir arada oturmamasını, dolmuş ve otobüslerde boş koltuk kuralına riayet edilmesini, toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmemesini ve pazar yerlerinde kurallara uyulmasını talep etti.

Koca, "Hatırdan çıkarmamalıyız normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." uyarısını yineleyen Koca, "Şurası açıktır, tedbirleri tek başınıza uygulamanız yeterli olmayacaktır. Maske ve mesafe kuralını ihlal edenlere, sosyal mesafenin ötesinde mesafeli davranın. Bu hakkınızı kullanın. Toplum sağlığına saygı gösteren iş yerlerini, toplum sağlığına saygı göstermeyenlerden ayırın. Tepkinizi verin, takdirinizi gösterin" diye konuştu.

Normalleşme sürecinde kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs (Covıd19) salgın yönetimi ve çalışma rehberleri kapsamında afişler iş yerlerine asılacak.





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