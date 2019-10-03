Isaac Promise kimdir? Isaac Promise neden öldü? Bir dönem Türkiye'de birçok takımda forma giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise 31 yaşında hayatını kaybetti. Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı futbolcunun ölümü internette aranan başlıklar arasına girdi. Isaac Promise kimdir? Isaac Promise neden öldü? sorularının yanıtı haberimizde...