Isaac Promise kimdir? Isaac Promise neden öldü?
Bir dönem Türkiye'de birçok takımda forma giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise 31 yaşında hayatını kaybetti. Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı futbolcunun ölümü internette aranan başlıklar arasına girdi. Isaac Promise kimdir? Isaac Promise neden öldü? sorularının yanıtı haberimizde...
Kariyerinin bir bölümünü Türkiye'de geçiren futbolcu Isaac Promise, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Genç futbolcunun ölümünün ardından Isaac Promise kimdir? Isaac Promise neden öldü? soruları merak edilmeye başlandı. Peki Isaac Promise kimdir? Isaac Promise neden öldü? İşte futbolcunun hakkında merak edilenler...
Isaac Promise kimdir?
2 Aralık 1987'de Nijerya'nın Zaria şehrinde dünyaya gelen futbolcu Isaac Promise adını 2005 yılında duyurmaya başladı. Genç futbolcu performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Isaac Promise, Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor ve Giresunspor formalarını giymişti.
Promise, geçen yıl ABD ekiplerinden Austin Bold'a transfer olmuştu.
Isaac Promise neden öldü?
ABD'nin Austin Bold Kulübü'nden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun dün kalp krizi nedeniyle vefat ettiği bilgisi paylaşıldı.