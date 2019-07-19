İşadamından kaptanına tazminat davası: 1 milyon TL

A.A.Y. hakkında daha önce de 5 kez uzaklaştırma kararı aldıran ve savcılığa şikâyetçi olan S.A.’nın dava dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşamaktan sıkılan davalı, İstanbul’a taşınmak istediğini, ancak orada kalacak evinin olmadığını belirterek S.A.’dan yardım istemiştir ve İstanbul’da boş olan evinde konaklamaya başlamıştır.

A.A.Y. 2015 yılından itibaren S.A.’yı ekonomik olarak sömürmeye başlamış, tehdit ve şantaj eylemlerinde bulunmuştur. Aralarında gönül ilişkisi olduğuna dair birtakım iddialarda bulunan A.A.Y., S.A.’nın eşine ve çocuklarına söylemekle tehdit etmiştir. S.A. evliliğinin olumsuz etkilenmemesi, itibar kaybına ve maddi kayba uğrayacağı korkusu ile çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketi 2017 tarihinde davalıya devretmek zorunda kalmıştır. Tüm bu nedenlerden dolayı toplam 1 milyon liralık tazminatın davalı A.A.Y.’den tahsilini istiyoruz.” (Hürriyet)