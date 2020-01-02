İşaret diliyle hikaye kitabı

Kitap, 2 yaş üstü işitme engelli çocuklar ve aynı gelişim düzeyindeki yaşıtlarına yönelik, görsel ağırlıklı ve çocukların bilişsel süreçlerini geliştirme adına neden-sonuç ilişkisini anlamalarını sağlayacak şekilde hazırlandı.

İşaret dili eğitmeni, işitme engelliler öğretmeni, uzman odyolog ve uzman psikolojik danışmandan destek alınarak içeriği oluşturuldu. Moni ve Bobo tüm sayfalarının ‘QR’ (Karekod) kod ile desteklenmesi ve bu kod okutulduğunda hikayenin işaret diliyle aktarılması özelliği ile ön plana çıkıyor.