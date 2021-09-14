İscehisar mermeri dünyanın gözdesi

Dünyanın birçok yerine ihraç edilen Afyonkarahisar mermeri, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 2020 yılında, Türkiye’nin doğaltaş ihracatında yüzde 11.54’lük paya sahip olan Afyonkarahisar’ın mermer merkezi İscehisar, ekonomiye 200 milyon 482 bin dolarlık katkı sundu. Afyonkarahisar’da, mermer ve yan sektörleriyle birlikte 750-800 civarında olan fabrikaların büyük bölümünün ilçelerinde bulunduğunu söyleyen İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “İscehisar ilçemiz, uzun yıllardır ülke ve şehir ekonomisine büyük katkılar sağlıyor” açıklamasında bulundu.

"TAM DESTEK VERİYORUZ"

Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Belediye olarak biz de ilimize ve ülkemize katkı sağlayan tüm firmalarımıza sonuna kadar desteklerimizi veriyoruz” ifadelerini kullandı. Dünyanın mermer başkenti olan İscehisar’dan vergi şampiyonlarının çıkmasından dolayı ayrıca gurur duyduklarını ifade eden Başkan Şahin, şöyle konuştu: “Birçok ülkede, İscehisar mermerleri ve ilçemizdeki fabrikalarda işlenen mermerler kullanılıyor. Her bir firmamızla büyük gurur duyuyoruz. Ülke ve kent ekonomisine büyük katkılarda bulunan vergi rekortmenlerimiz de bizlerin göğsünü kabartıyor.”

AKADEMİ KURULDU

İscehisar’da; mermer sektöründe ürün kalitesinin geliştirilmesi, katma değerin yükseltilmesi, sektördeki yeni teknolojilerin kullanımının ve tasarıma dayalı ürünlerin üretiminin yaygınlaştırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracatının artırılmasını desteklemek için ‘Mermerde Yüksek Verim Yüksek Katma Değer’ projesi kapsamında, ‘Mermer Akademisi’ kuruldu. Beş yıl içinde; eğitim, kalite geliştirme, markalaşma ve üretim desteği sağlayarak, önce İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalar için verimlilik, kalite, yenilik ve tasarım odaklı bir kümelenme modeli oluşturmak vizyon olarak belirlendi.

ÖRNEK BİR MODEL

Mermer Akademisi, sektördeki firmalara eğitim ile danışmanlık veriyor. Tasarıma dayalı üretim için hem tasarım ve üretim desteği sağlıyor hem de örnek model olmaya yönelik faaliyetler yürütüyor. Proje kapsamında geliştirilen standartlar doğrultusunda, bir ‘Garanti Marka’ ortaya çıkarılırken bu marka, hedeflere giden yolda büyük öneme sahip oluyor. Bu markayı kullananlar, belirlenmiş standart ve kalitede üretim yaparken, bu çalışma sektöre uluslararası pazarda tanınırlık sağlamayı hedefliyor. Akademide, sektörde hayati öneme sahip personelin yetiştirilmesi de hedefleniyor. Danışmanlık faaliyetleri, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesine ve pazarlanmasına destek olarak, firmaların karlılığını da artırıyor.

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