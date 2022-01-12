İşçi maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Türk Metal Sendikası ile MESS imzaları attı!
İşçi maaşlarına yapılacak zam konusunda Türk Metal Sendikası ile MESS anlaşmaya vardı. Yaklaşık 130 bin işçiyi ilgilendiren görüşmelerin eylül ayından bu yana uzaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı. 12 Ocak Çarşamba günü yapılan açıklama ile işçi maaşlarına yapılacak zam belli oldu…
12 Ocak 2022, Çarşamba 10:36 Son Güncelleme:
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Özel sektördeki en büyük toplu sözleşme olan Türk Metal Sendikası ile MESS arasında gerçekleşen görüşmeler ortak işçi zammının belli olmasıyla sona erdi. Peki, işçi maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte, 2022 yılının ilk 6 ayı için işçi maaşlarına yapılacak zam miktarı…
İŞÇİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı. Toplu sözleşmede alınan karar ile işçi maaşlarına 2022 yılının ilk yarısında yüzde 27,44 oranında zam yapılacak.
GREV KARARI ALINMIŞTI
Eylül ayından bu yana süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.
30 MADDE İÇİN GÖRÜŞÜLÜYORDU
Türk Metal Sendikası ve MESS arasında ücret ve ücrete bağlı 30 madde için görüşmeler yapıldı. Otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektörü ilgilendiren sözleşme ile 140 bine yakın işçinin zammı belirlendi.
SOSYAL HAKLAR DA BELİRLENDİ
Sözleşme ile birlikte 2021 Eylül ile 2023 Eylül ayları arasındaki mali ve sosyal haklar da belirlenmiş oldu.