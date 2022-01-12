Özel sektördeki en büyük toplu sözleşme olan Türk Metal Sendikası ile MESS arasında gerçekleşen görüşmeler ortak işçi zammının belli olmasıyla sona erdi. Peki, işçi maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte, 2022 yılının ilk 6 ayı için işçi maaşlarına yapılacak zam miktarı…

İŞÇİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı. Toplu sözleşmede alınan karar ile işçi maaşlarına 2022 yılının ilk yarısında yüzde 27,44 oranında zam yapılacak.

GREV KARARI ALINMIŞTI

Eylül ayından bu yana süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.

30 MADDE İÇİN GÖRÜŞÜLÜYORDU

Türk Metal Sendikası ve MESS arasında ücret ve ücrete bağlı 30 madde için görüşmeler yapıldı. Otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektörü ilgilendiren sözleşme ile 140 bine yakın işçinin zammı belirlendi.

SOSYAL HAKLAR DA BELİRLENDİ

Sözleşme ile birlikte 2021 Eylül ile 2023 Eylül ayları arasındaki mali ve sosyal haklar da belirlenmiş oldu.







