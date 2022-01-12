Ekonomi İşçi maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu! Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı!
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İşçi maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu! Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı!

Ekonomi

İşçi maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu! Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı. İşçi maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. On binlerce işçiyi ilgilendiriyor. Toplu iş sözleşmesinde anlaşma çıktı. İşçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 oranında zam yapıldı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 07:49 Son Güncelleme:
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Özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi gerçekleştirildi. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesinde anlaşma çıktı ve ilk 6 ay için yüzde 27.44 oranında zam yapıldı.

Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı.

İŞÇİ MAAŞLARINA ZAM

130 bin işçiyi ilgilendiren ve özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi ile birlikte ilk 6 ay için işçiler yüzde 27.44 oranında zam almış oldu.

GREV KARARI ALINMIŞTI

Eylül ayından bu yana süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.

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