İşçi rızası olmadan tayine zorlanamaz

İşverenin devamsızlık tutanağı tutup kapı önüne koyduğu işçiye, müjdeli haber Yargıtay’dan geldi. İşçinin nedeni tam olarak ortaya konulmadan başka bir şehre gönderilmesinin, işçi açısından iş şartlarında aleyhte değişiklik olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme, davacı işçinin bunu kabul etmek zorunda olmadığına hükmetti.

Yargıtay emsal kararında, davacı işçinin talep ettiği kıdem ve ihbar tazminatının, işveren tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.