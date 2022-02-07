Türkiye İşçi servisi devrildi: 14 yaralı

İşçi servisi devrildi: 14 yaralı

Türkiye

İşçi servisi devrildi: 14 yaralı

Niğde'de işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 14:53 Son Güncelleme:
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Niğde'nin Gümüşler ilçesinin yakınlarında meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 


Kazada minibüste bulunan 14 işçi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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