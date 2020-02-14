Türkiye İşçi servisi devrildi, çok sayıda yaralı var

İşçi servisi devrildi, çok sayıda yaralı var

Türkiye

İşçi servisi devrildi, çok sayıda yaralı var

Ordu Ünye'de tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. 12 kişi yaralandı.

14 Şubat 2020, Cuma 09:48 Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ünye-Akkuş Yolu Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan midibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Devrilen midibüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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