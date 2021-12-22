İşçi ve memura vergi istisnası

Bununla ilgili konu netleşti. Sadece asgari ücretli işçinin değil, tüm çalışanların maaşlarının asgari ücret tutarından Gelir ve Damga Vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, önceki gün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Karar 18.5 milyon çalışanı ilgilendiriyor.

320 LİRA ARTIŞ OLACAK

Yani komisyondan geçen karara göre, tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretlerini kapsayacak şekilde brüt asgari ücrete (5 bin 5 lira) kadar olan kısmında vergi sıfırlanacak. Gelir Vergisi kesintisi olmayacağı için de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması yeni yıldan itibaren sona erecek. Gelir Vergisi ve Damga Vergisi’nden vazgeçilmesi her çalışana 320 lira civarı vergi avantajı yaratacak. Verginin kaldırılmasıyla işverenin maliyetinde de 450 liralık azalma sağlanacak.

60 BİN LİRANIN ÜZERİ İÇİN

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla yıllık yüzde 15 Gelir Vergisi, 60 bin lira üstü kazancı olanlardan alınacak. Örneğin, 10 bin lira brüt kazanan çalışanın yıllık 120 bin liralık gelirinin 60 bin lirası vergiden istisna tutulacak. Asgari ücret üzerindeki kısım için ödenen vergiden iade edilecek tutar, işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişecek.

DEVLETE MALİYETİ NEDİR?

Yeni sistemde 727 lira tutarındaki Gelir Vergisi ve Damga Vergisi’nden vazgeçileceği için Asgari Geçim İndirimi’ne de gerek kalmayacak. İşçinin eline geçen net ücret yine 4 bin 253 lira olacak. Bu kararın sonucunda devlete 15.3 milyon işçinin vergi istisnası maliyeti 31.1 milyar lira olurken, buna 3.2 milyon memur da eklendiğinde, toplam maliyet 37.6 milyar lirayı bulacak.