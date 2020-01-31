İşçi zam beklerken sendikadan grev

Türkiye imalat sanayinin yaklaşık üçte birini oluşturan metal sektörü, bir tarafta coşku bir tarafta tedirginlik yaşıyor. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren temsilcisi olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu sözleşmeye imza atan Türk Metal ve Özçelikİş sendikalarına üye çalışanlar memnun. Bunda, yüzde 25.5 zam ve sosyal haklardaki yüzde 20’ye varan iyileştirme ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na da devam kararı etkili.

Sözleşmeyi reddederek grev kararı alan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun imzalamadığı sözleşmeyi övmesi ise soru işaretleri yarattı. Serdaroğlu, 30 Ocak’ta (dün) basına yansıyan açıklamalarında sendikasının reddettiği sözleşme için “Uzlaşılan rakamlar hiç fena değil” ifadesini kullandı. Birleşik Metal-İş’in beğenilen rakamlara imza atmayarak bütün ülke ekonomisine zarar verme noktasına gelmesi sektörde tepki yarattı.

'İyi niyet çabamız karşılıksız kaldı'

MESS, çalışan refahını artırıcı nitelikteki sözleşmenin Birleşik Metal-İş tarafından reddedilmesi hakkında “İyi niyetli bir davranış olarak görmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. MESS tarafından yapılan açıklamada, “Üretimin ve istihdamın sürekliliği için çalışma barışının korunması gerekiyor. Bunu sağlamaya yönelik iyi niyetli bütün çabalarımız Birleşik Metal-İş tarafından karşılıksız bırakıldı” denildi.

Sağduyu çağrısı

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Uzlaşı noktasına gelindi, Birleşik Metal-İş Başkanı şartları kabul etti, hatta sözleşme imzası için randevulaşıldı. Tüm bunlara karşın Birleşik Metal-İş diğer iki işçi sendikasının uzlaştığı sözleşmeyi imzalamadı. Sektörümüzde huzurun bozulması, bütünlüğü bozacak farklı yaklaşımlarda bulunulması kimsenin refahına hizmevt etmez. Sektörümüzün içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen sergilediğimiz sağduyulu yaklaşımın karşılık bulacağına, Birleşik Metal-İş Sendikası’nın da sorumlu bir davranış sergileyeceğine dair düşüncemizi korumak istiyoruz. Bu süreçte, üyelerimizin tam desteğiyle birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz.”

'İmzalayanlar çok memnun'

Adnan Serdaroğlu’nun dün basına yansıyan açıklamalarında şu ifadeler dikkat çekti:

“Rakamlar hiç fena değil. Üyelerimizin ücretlerinde 600 liraya yakın artış olacak. Biz de süreç içinde rakamların yükseltilmesi için baskı yaptık. İşçi sendikaları olarak birlikte olmaya çalıştık. Sosyal haklardaki artışı yüzde 20’ye taşıdık. Hepsinin toplamında yüzde 25’i aşan bir orana ulaşıldı. Memura yüzde 4, tekstil işçisine yüzde 8, asgari ücrete yüzde 15 zam yapıldığı düşünülürse bu kabul edilebilir bir oran. Türk Metal imzaladı ve üyeleri çok memnun.”

10 bin işçiyi temsil etti

Toplu sözleşme kapsamındaki 10 bin civarında çalışanı temsil eden Birleşik Metalİş’in grev kararı alması, başta çalışanlar olmak üzere bütün sektörde tedirginlik uyandırdı. Birleşik Metal-İş üyesi çalışanların sözleşme başlangıç tarihi olan Eylül 2019’dan bu yana oluşan 5 aylık farklarıyla birlikte, zamlı maaşlarını biran önce almak istedikleri belirtilirken sürecin sözleşmenin imzalanmaması nedeniyle tıkandığı ifade ediliyor.

29 Ocak'ta ne oldu?

Masadaki çalışanların toplamda yüzde 93’ünü temsil eden Türk Metal ve Özçelik İş sendikalarıyla 29 Ocak Çarşamba sabah saatlerinde sözleşmeye imzalar atıldı. Sözleşmenin şekillendiği görüşmelerde Birleşik Metalİş yetkilileri de bulunuyordu. Bütün beklenti, her üç sendikanın aynı gün içinde sözleşmeyi imzalaması yönündeydi. Ancak son anda Birleşik Metal-İş imza atmaktan vazgeçti ve grev kararını uygulayacağını duyurdu.

POSTA/ Ekonomi Servisi



