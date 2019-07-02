İşçiden 5 bin TL’lik drift cezasına isyan!

Isparta’da eşiyle mesirelik alana hava almaya giden 47 yaşındaki Hayati Ünsal isimli sürücü, aynı marka benzer bir araçla yakın dakikalarda MOBESE’ye takılan drift görüntülerinin mağduru olduğunu söyledi.

5 BİN LİRALIK DRİFT CEZASI

Kiralık evde oturan ve yalnızca Hayati Ünsal’ın mermer ocağında çalışarak kazandığı asgari ücret ile geçimlerini sağlayan Ünsal ailesi, birkaç gün sonra eve gelen 5 bin liralık drift cezası ile hayatlarının şokunu yaşadı. Ünsal ailesi, Isparta’daki 2 mahkemede itiraz ettikleri cezanın gösterilen delil ve gerekçelere rağmen iptal edilmemesine isyan ederek, ceza borcunun faizleriyle 7 bin liraya ulaştığını söyledi.

Olay günü aracı kullanan Hayati Ünsal, “Benim olmayan bir ceza ile ben 6 aydır uğraşıyorum. Uyku - tünek kalmadı, ailecek uyuyamıyoruz artık. Ailemde huzur bozuldu, sinir hastası olduk biz, çoluk çocukla evde birbirimize giriyoruz” derken, aracın resmi sahibi olan eşi Faden Ünsal ise “Bir başkası Gökçay kavşağında drift yapmış, biz dönerken eski hal kavşağında arabamızın plakasını MOBESE’den zoomlamışlar. Birkaç gün sonra bize ceza geldi, bir de baktık 5 bin lira. Biz, şaşırdık, drift mrift yapmadık. Bu adamın drift yapacak hali mi var” şeklinde duruma isyan etti. (İHA)

2 BİN LİRA DA FAİZ GELDİ

Ünsal ailesi, MOBESE görevlilerinin yaptığı karışıklık nedeniyle kazayla yazıldığı öne sürülen bu yanlıştan dönülerek kesilen ve 2 bin lira faiz eklenerek 7 bin liraya ulaşan cezanın iptal edilmesini istiyor.