İşçilerden ortak asgari ücret talebi

Buna göre, 2022 yılı için asgari ücretin 3 bin 500-4 bin lira arasında belirlenmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bugün saat 14.00’de yapılacak toplantı öncesinde dün üç işçi konfederasyonundan asgari ücrete ilişkin ortak açıklama geldi.

ÜÇ KONFEDERASYON

Zam masasında işçileri temsil edecek olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK), ortak açıklamasında, “Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır. Özellikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel sorunu olan asgari ücretin, belirlediğimiz ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda karara bağlanması büyük önem taşımaktadır” denildi.

İŞTE İSTEKLER

Asgari ücret rakamı net olarak açıklansın.

Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilsin ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmesin. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca net ücrete ilave edilsin.

Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olsun.

Gelir Vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılsın.

Ücretliler için Damga Vergisi uygulaması kaldırılsın. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olsun.

İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri işçilere de verilsin.

İşçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılansın.

‘Sosyal devlet’ ilkesi gereği memurlara çalışmayan eş için ödenen ‘aile yardımı’ işçiler için de uygulamaya konulsun.