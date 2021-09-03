Aşı olmayan işçiler, düzenli olarak PCR testi verecek ve teste ilişkin belgeler iş yerlerinde kayıt altında tutulacak. Peki, İşçilere PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor? Haftada kaç kez PCR testi yaptırılacak? PCR testi yaptırmayan işçiye ceza verilecek mi? İşte ayrıntılar…

İŞÇİLERE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen yazıya göre, aşı olmayan işçilere getirilen PCR testi zorunluluğu 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

HAFTADA KAÇ KEZ PCR TESTİ YAPTIRILACAK?

Aşı olmayan işçiler, 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren haftada bir defa PCR testi yapılacak.

PCR TESTİ YAPTIRMAYAN İŞÇİYE CEZA VERİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ilgilendirmede, aşı olmayan işçilere getirilen PCR zorunluluğuna ilişkin ayrıntılar belirtildi.

Ancak düzenli olarak PCR testi yaptırmayan işçilere bir ceza verilip verilmeyeceğinin bilgisi paylaşılmadı.

Bununla birlikte, negatif PCR test sonucu olmayan işçilerin iş yerlerine gidemeyeceği konuşuluyor.

İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklama;

Çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır. Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmıştır.

Aynı zamanda işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir.

Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.