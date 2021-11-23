Türkiye İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

23 Kasım 2021, Salı 22:00 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Uluderbent Mahallesi'nde meydana geldi. Alaşehir'den Uluderbent Mahallesi yönüne gitmekte olan işçilerin taşındığı, İsmail Adıgüzel (40) yönetimindeki 45 J 4854 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önündeki Osman Çetin'in (42) kullandığı 64 AAR 108 plakalı kamyona çarptı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor

Çarpmanın şiddetiyle midibüsteki 7 kişi yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa) (DHA)

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