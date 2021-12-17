Türkiye İşçileri taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: Yaralılar var

İşçileri taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: Yaralılar var

Türkiye

İşçileri taşıyan minibüs köprü inşaatına uçtu: Yaralılar var

Gemlik’te meydana gelen kazada fabrika işçilerinin taşıyan minibüs, yapımı devam eden köprüden uçtu kazada 5 işçi yaralandı.

17 Aralık 2021, Cuma 01:47 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre; Çukurbahçe mevkiinde Yazaki firmasının gece vardiyası işçilerini taşıyan servis minibüsü yapımı devam eden köprü inşaatına uçtu. Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar minibüsten çıkartıldı.

112 acil ambulansı ile Gemlik devlet hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

BURSA (İHA)

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