Türkiye İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Türkiye

İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Bahçeli (Barınç) köyü yakınlarında saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

15 Şubat 2022, Salı 00:34 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde saman işçilerini taşıyan minibüs, Bahçeli (Barınç) köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada 17 yaşındaki Hayri Altun hayatını kaybederken, Kenan Ekinci, Mahsum Çelik, Halil Argıç, Recep Tekin, Mehmet Mehdi Argıç, Şirin Sar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN (İHA)

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