Türkiye İşçinin corona virüs testi pozitif çıktı, 2 fabrika üretimi durdurdu

İşçinin corona virüs testi pozitif çıktı, 2 fabrika üretimi durdurdu

Türkiye

İşçinin corona virüs testi pozitif çıktı, 2 fabrika üretimi durdurdu

Kocaeli'de bir işçinin corona virüs testinin pozitif çıkmasının üzerine 2 fabrikada üretim durdu.

02 Nisan 2020, Perşembe 11:47 Son Güncelleme:
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Kocaeli'de elektrolitik bakır üretimi yapan firmaya ait yaklaşık 600 kişinin çalıştığı iki fabrikada, bir işçinin corona virüs testi pozitif çıkınca üretim durduruldu.

Bakır üretimi yapan firmanın Darıca Osmangazi ve Gebze Beylikbağı mahallelerindeki fabrikalarından birinde çalışan M.A. isimli işçi rahatsızlandı. İşçinin corona virüs testinin pozitif çıkınca, birlikte çalıştığı 3 işçi de gözlem altına alındı.

Dün mesai bitiminin ardından toplanan işçiler, aynı ortamda çalışmaları nedeniyle virüsten etkilenme durumlarının olduğunu belirterek, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13'üncü maddesince belirtilen ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumunun ortaya çıktığını, 14 gün boyunca kendilerini karantina altına almak istediklerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13'üncü maddesi uyarınca çalışmaktan kaçınma haklarını kullanacaklarını belirtti.

Hukuksal hakkımızı kullanıyoruz

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Selçuk Çiftçi yaptığı açıklamada, "Şimdi evlerimize gidiyoruz, fabrikamızda sadece kesinleşmiş bir vaka ile birlikte maalesef şüphe oluşturan birkaç vaka daha var. Biz onları da takip edeceğiz. Yaptığımız şey yasa dışı bir şey değil. Biz hukuksal hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

Fabrika yöneticileri üretimi durdurduklarını, bu konuda alınacak önlemleri İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

DHA



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