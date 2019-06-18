İşçiye-işverene desteğe devam

İşsizliği azaltmak için başlatılan ‘istihdam seferberliği’ kapsamında, işverene çok sayıda teşvik veriliyor. Amaç, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde hem işçiye hem de işverene katkı sağlayabilmek. Bu desteklerle 2019’da 2.5 milyon kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Desteklerden en önemlisi ise ‘ücret desteği.’

İLK 3 AY MALİYET YOK

30 Nisan’a kadar alınan her işçinin ilk üç aylık ücreti, vergi ve SGK primlerini devlet ödemeye devam ediyor. Bu kapsamda kişi başına aylık 2 bin 21 lira yani asgari ücreti veren devlet ayrıca kişi başı 1113 lira da prim ve vergiyi ödüyor. İşe alınan bir kişinin işverene 3 ay hiç maliyeti olmuyor. Devamında ücret dışındaki destekler 15 aya kadar sürüyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Devlet, piyasalardaki ani değişiklikler nedeniyle üretimi ve faaliyeti zora girene el uzatıyor. Bu kapsamda üretimi kısmen duran işyerlerinde, işçinin 3 aya kadar ücretini devlet karşılıyor. Buna ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ deniyor. Kısa çalışma ödeneği, haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında (15 saat) azaltan veya faaliyetlerini en az dört hafta durduran işyerlerinde geçerli.

BAŞVURULAR İŞKUR ARACILIĞIYLA

﻿﻿Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanıyor. İşçinin de ödenekten yararlanabilmesi için işverenin İşkur’a başvurusu gerekiyor. İşçinin, bu ödeneğe hak kazanabilmesi için, işverence İşkur’a yapılan başvurunun uygun bulunmasının yanında, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün kesintisiz çalışmış olması ve son üç yılda adına en az 600 gün prim bildirilmiş olması gerekiyor. İşçilere bu ödemeler belli bir kurala göre yapılıyor. İşçi 5 bin lira alıyorsa ödeme aynı oranda olmuyor. Tutar prime esas kazancın (brüt maaş) 12 aylık ortalamasının yüzde 60’ı ile sınırlı. Asgari ücretlide Damga Vergisi hariç ödeme 1523 lira olacak. Tavan ise asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’si yani 3808 lira.

İŞTE İSTİHDAMI ARTIRMAK İÇİN SAĞLANAN KATKILAR

İŞBAŞI EĞİTİM: İşkur ile yürütülen işbaşı eğitim programı kapsamında kursiyere 3 aylık eğitim boyunca aylık 2 bin 21 lira (asgari ücret), imalat ve bilişimden kursiyere 6 ay boyunca 2 bin 21 lira aylık ve teknoloji gibi stratejik alanlarda 9 ay boyunca eğitim alacak kursiyere de aylık 2 bin 210 lira harçlık verilecek.

DÜZENLİ ÖDEMEYE İNDİRİM: SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Yani aylık kişi başı destek ücrete göre 128 TL ile 959 TL arasında değişiyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ: Çalışan sayısı 500’ün altında olan işletmelere, 12 ay boyunca kişi başına aylık 150 lira, çalışan sayısı 500’ün üzerinde olan işletmelere ise 12 ay boyunca kişi başına aylık 101 lira asgari ücret desteği uygulanacak.

2020'YE KADAR PRİM VE VERGİ: Her ilave istihdam için 12 ay ve 18 ay (kadın, engelli, 18-25 arası erkekler için) süreyle kişi başına 1113 lira SGK primlerini ve vergiyi devlet karşılıyor. İmalat ve bilişimde ek istihdamda ise kişi başına aylık 2 bin 712 lira devletten. Yani burada işçi başına sağlanan toplam destek 13 bin 356 lirayı buluyor. Bu destek 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli.

51 İL VE 2 İLÇEDE: Kalkınmaya öncelikli 51 ilde ve 2 ilçede, sigortalıların SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulanıyor. Burda da destek miktarı kişi başına 281 lira ile 1113 lira arasında değişiyor.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ: Oda ve borsalar ile İşkur aracılığıyla mesleki eğitimler düzenlenecek. İşverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile nitelikli işgücü yetiştirilecek. Burada kursiyere 8 ay boyunca aylık 2 bin 21 lira verilecek. Toplam destek ise 16 bin 168 lirayı bulacak. (Posta)