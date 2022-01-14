Türkiye İşçiyi araba kirlenmesin diye bagajda taşıdı! Tepki çeken olay...

İşçiyi araba kirlenmesin diye bagajda taşıdı! Tepki çeken olay...

Türkiye

İşçiyi araba kirlenmesin diye bagajda taşıdı! Tepki çeken olay...

Antalya Gazipaşa'da bir inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen kişi işçiyi yapı markete götürürken koltuk yerine bagajda taşıdı. Durumu görenler ise olaya büyük tepki gösterdi.

14 Ocak 2022, Cuma 09:33 Son Güncelleme:
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Vicdanları sızlatan olay geçtiğimiz günlerde Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya götürmek istedi.

Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.

Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.

İHA



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