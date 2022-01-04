İSDEP Danışman Personel Alım İlanı

“T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi (İSDEP)” kapsamında, Ankara’da görev almak üzere 1 (bir) kişi Yazılım Mimarı Danışmanı, 3 (üç) kişi Yazılım Geliştirme Danışmanı ve 1 (bir) kişi Yazılım İş Analisti Danışmanı alımı yapılacaktır.

Talep edilen bireysel danışmanlık hizmetine ilişkin İlgi Bildirimine Davete ve İş Tanımına www.csgb.gov.tr adresindeki duyurular kısmından ulaşılabilmektedir.”

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