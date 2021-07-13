İşe alınan her işçi başına 1550 TL destek

“İstihdam edilecek işçilerin sigorta primi ve vergisini karşılıyoruz” diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, vergi ve prim desteğinin işçi başına 1.500 lirayı aştığına dikkat çekti.

18 AYA KADAR ÇIKIYOR

Bakan Bilgin, “Yürürlükteki asgari ücret üzerinden sağlanan desteğin yaklaşık 1.350 lirasını sigorta primi, 200 lirasını ise vergi desteği oluşturuyor. Normalde 12 ay süreyle geçerli olan destek; kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engelliler için 18 ay olarak uygulanıyor” dedi.

İMALATTA DAHA YÜKSEK

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağladıklarına dikkat çeken Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3 bin 500 liradan fazla olduğunu, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu söyledi.

2022 SONUNA KADAR GEÇERLİ

Bilgin, 2018 yılında yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile getirilen ilave istihdama prim ve vergi desteğinin uygulama süresinin 31 Aralık 2020’de sona erdiğini ancak 2 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile destek süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını hatırlattı.