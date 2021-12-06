Ekonomi İşe girişte boş senet imzalatan işverenleri üzecek karar!

İşe girişte boş senet imzalatan işverenleri üzecek karar!

Ekonomi

İşe girişte boş senet imzalatan işverenleri üzecek karar!

İşe girişte işçiye boş senet imzalatan işverenler için kötü haber Geldi. Yargıtay’dan, çalışandan boş senet alan işverenin için ‘tokat’ gibi bir karar çıktı. Buna göre, işçiye hukuka aykırı bir şekilde boş senet imzalatan işverenler 'iş ve çalışma hürriyetini ihlal' suçunu işlemiş olacak.

06 Aralık 2021, Pazartesi 11:16 Son Güncelleme:
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Hukuka aykırı bir şekilde çalışanlara işe girişte boş senet imzalatan işverenler için Yargıtay’dan ‘tokat’ gibi bir karar çıktı. Yüksek mahkeme; işçiden boş senet alan işverenin, ve çalışma hürriyetini ihlal suçunu işlediğine hükmetti.

Mahkemeye başvuran bir grup işçi, patronlarının işe başlarken kendilerinden boş senet aldığını öne sürdü. Mahkeme, davanın düşürülmesine hükmetti. Kararın temyiz edilmesiyle devreye Yargıtay 18. Ceza Dairesi girdi. Yargıtay kararında; Türk Ceza Kanunu'nda hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlâl eden kişiye, mağdurun şikâyeti hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verileceği yönündeki yasa maddesi hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi:

“Sanıkların, şikayetçilerden kıdem tazminatı, iş kazası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan uygulanacak cezalar gibi durumlarda şirket bütçesinden bir ödeme yapılmamasını önlemek amacıyla, alacaklısı, tarihi ve miktarı olmayan senetler alınacağını, vermek istemeyenlerin işten çıkarılacağını söyledikleri ortadadır. Sanıkların eyleminin TCK'nın 119. maddesi kapsamında birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş olup olmadığı tartışılarak, suçun kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı tespit edilmeksizin şikayetin süresinde olmadığı gerekçesi ile kamu davasının düşmesine karar verilmesi kanuna aykırıdır.”



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